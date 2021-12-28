Заммэра Москвы предложил снизить нештрафуемый порог превышения скорости

Власти Москвы передали предложения по снижению нештрафуемого порога превышения скорости на столичных дорогах с 20 до 10 км/ч в федеральное правительство и МВД. Об этом 28 декабря заявил заммэра и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«Находимся с коллегами в активной дискуссии. Рассчитываем, что правительственная комиссия по транспорту рассмотрит этот вопрос, с учетом того что человеческая жизнь дороже всего», — сказал он в беседе с РБК.

Благодаря такому снижению Москва станет безопаснее, перестанет отличаться в худшую сторону от любого другого мегаполиса в мире, где нештрафуемый порог скорости составляет от 0 до 5 км/ч, убежден вице-мэр.

По мнению Ликсутова, после принятия этой меры количество ДТП снизится минимум на 35%, а уровень смертности от них — в три-четыре раза. При этом, по словам заммэра, там, где может быть быстрое движение (за чертой города), неснижаемый порог 20 км/ч можно оставить.

Он отметил, что снижение нештрафуемого порога также позволит снизить количество пробок.

«Как только количество ДТП в день переваливает за 2 тыс., сразу добавляется 2 балла загруженности дорог, и для всех московских автомобилистов немедленно увеличивается время в пути и падает скорость», — подчеркнул вице-мэр.

Ликсутов сообщил, что для снижения порога созданы все предпосылки, МВД уже выставляет требования к точности измерения камеры фотовидеофиксации в пределах 3 км/ч.

Ранее, 15 октября, директор проектного бюро «УРБАН Стрит 14» и автор канала «Здоровые города» Артем Герасименко выступил за отмену нештрафуемого порога превышения скорости в российской столице. По его словам, Москва — единственный из мировых городов-лидеров, где сохраняется нештрафуемый порог в 20 км/ч. Он подчеркнул, что на европейских дорогах максимальный нештрафуемый порог — 5 км/ч, поэтому водители неукоснительно соблюдают скоростной режим, особенно в городах.