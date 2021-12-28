В Париже умер один из братьев-близнецов Богдановых

Бывший французский телеведущий Гришка Богданов умер в возрасте 72 лет. Об этом 28 декабря сообщило агентство France-Presse.

«Окруженный любовью своей семьи и близких, Гришка Богданов мирно скончался 28 декабря 2021 года, чтобы присоединиться к своим звездам», — написала его семья в заявлении, опубликованном агентством.

Причина смерти экс-телеведущего не раскрывается.

Гришка Богданов прославился вместе со своим братом-близнецом Игорем благодаря первой на французском телевидении передаче, посвященной научной фантастике. Однако зачастую братья сталкивались с критикой со стороны научной общественности, представители которой расценивали их выступления как антинаучные.

Настоящие имена братьев — Игорь Юрьевич и Григорий Юрьевич Остасенко-Богдановы. Их отец — Юрий Михайлович Остасенко-Богданов, русский художник татарского происхождения, сын Бориса Богданова, военного кавалериста, погибшего во время событий 1917 года.