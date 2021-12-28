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Украинский генерал пожаловался на вооружение армии «из прошлого века»

Украинский генерал Романенко: для современного оружия ВСУ около 20%
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В армии Украины ощущается острая нехватка современного вооружения, заявил 28 декабря в эфире телеканала «Апостроф» бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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«Нужно находить формы, которые бы объединяли государственное и частное, производили быстро эффективное вооружение XXI века, доля которого в вооруженных силах Украины, к сожалению, маленькая», — призвал он.

По словам генерала, этот показатель в отдельных родах войск по самым оптимистичным прогнозам не выше 20%. Как добавил Романенко, в российских войска оснащение выше в несколько раз.

Для компенсации технического вооружения войска приходится заполнять большим количеством солдат. Генерал добавил, что для перехода к небольшой, мобильной и оснащенной армии нужно развиваться.

26 декабря сообщалось, что на Украине поставят на воинский учет беременных и женщин с малолетними детьми. Как и в случае с мужчинами, для женщин будут учитываться состояние здоровья и семейные обстоятельства.

В этот же день на сайте президента Украины Владимира Зеленского была зарегистрирована петиция с требованием отменить приказ министерства обороны, согласно которому на воинский учет будут поставлены сотни тысяч женщин.

17 декабря вступил в силу приказ минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет и находиться на нем. В нем 35 профессиональных направлений, каждое из которых, по сути, представляет десятки отдельных специальностей хозяйственной деятельности.

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