В ТиНАО один человек погиб при пожаре в строительной бытовке

Пожар произошел в строительной бытовке в ТиНАО, в результате один человек погиб. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил источник в экстренных службах города.

«В поселении Сосенское на улице Александры Монаховой на стройплощадке произошло возгорание строительной бытовки. Один человек погиб, и один пострадал», — сказал он агентству городских новостей «Москва».

В настоящее время на месте происшествия работают городские службы. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Накануне четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном доме в Улан-Удэ. Личности погибших устанавливаются, сообщает телеканал «360». Следователи установили, что ночью молодые люди распивали в квартире спиртные напитки, когда начался пожар, предположительно, из-за отопительного прибора.