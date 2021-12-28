Украинский посол в США назвала два способа взаимодействия с Россией

Посол Украины в США Оксана Маркарова в интервью изданию Lb.ua во вторник, 28 декабря, рассказала о подготовке «плана Б» по сдерживанию России.

«Сейчас мы все — Украина, США, Запад — работаем над вариантом А, дипломатическим сдерживанием, чтобы нам не пришлось переходить к варианту Б, к которому все активно готовятся», — отметила Маркарова.

В чем он заключается, дипломат не рассказала. При этом она добавила, что США и «весь цивилизованный мир» не желают военного исхода событий и сфокусированы на дипломатическом разрешении конфликтов.

«В то же время есть понимание того, что украинскому суверенитету угрожают, и Соединенные Штаты не готовы им поступаться», — подытожила в интервью дипломат.

Маркарова также заявила, что участие Соединенных Штатов в существующем нормандском формате по урегулированию ситуации в Донбассе сложно с дипломатической точки зрения. На данный момент США официально не принимают участие в саммитах, на которых присутствуют представители Германии, России, Украины и Франции.

«Мы понимаем, что… проще приобщиться к новым форматам, чем стать частью платформ, где уже действуют определенные механизмы», — отметила дипломат.

В среду, 28 декабря, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом.

Накануне заместитель министра обороны РФ Александр Фомин заявил, что НАТО планирует военное сдерживание России, в то время как раньше альянс уделял внимание совместным проектам. Фомин также подчеркнул, что Россия всегда открыта к партнерству с Западом.

В декабре в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Москва неоднократно отвергала подобные недостоверные данные.

23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.