Профессор оценил предложение увеличить отпуска за счет праздников

Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов назвал хайпом предложение Владимира Жириновского отменить новогодние каникулы и присоединить эти дни к отпускам россиян.

В беседе с RT во вторник, 28 декабря, эксперт высказал мнение, что таким образом лидер ЛДПР пытается привлечь к себе внимание. Сафонов разъяснил, что существующие новогодние праздники связаны с определенными традициями, памятными и значимыми датами, которые нельзя просто «приравнять к отпускам».

Он отметил, что эти праздники отмечаются во всем мире.

Ранее 28 декабря лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил добавить новогодние каникулы к отпускным дням трудящихся россиян. Он пояснил, что дни новогодних каникул люди могут распределять по желанию: сохранить на Новый год и отправиться в отпуск, оставить на майские праздники или добавлять по одному-двум выходных каждую вторую неделю. По мнению Жириновского, главный негатив продолжительных новогодних праздников заключается в том, что в эти дни фиксируется рост смертности среди населения, отмечает телеканал «360».

Депутаты от ЛДПР уже несколько лет предлагают отказаться от длинных новогодних праздников, напоминает REGNUM.

В этот же день заведующий отделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов заявил НСН, что длинные новогодние каникулы нельзя отменять, потому что это единственная возможность для россиян провести больше времени со своими детьми.