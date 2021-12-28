Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

На дорогах Москвы пробки достигли 9 баллов к 17:15 во вторник, 28 декабря. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

«Движение на 17:15 — 9 баллов. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно»

Приведены средние скорости автомобилей: на МКАД она составляет 28 км/ч, на ТТК — 16 км/ч, а на Садовом кольце — 15 км/ч.

Отмечается, что свободнее всего движение автобусов в сторону области на Ярославском (50 км/ч) и Волоколамском (56 км/ч) шоссе, а также на Кутузовском проспекте (57 км/ч).

Днем ранее пробки на дорогах Москвы также оценивалась в девять баллов. Движение транспорта было затруднено на вылетных магистралях из города, в ряде районов — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме того, значительные затруднения в движении наблюдались на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.