Прямой эфир
Экономика
Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров
Экономика
Первый полет самолета «Байкал» перенесли на 2022 год
Интернет
Роскомнадзор внес Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов
Общество
Правительство выделит 128 млрд рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам
Спорт
Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»
Общество
Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Мир
Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым
Мир
Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»
Мир
Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников

Пробки на дорогах Москвы достигли девяти баллов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На дорогах Москвы пробки достигли 9 баллов к 17:15 во вторник, 28 декабря. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

Цена вопроса: как в Москве и мире борются с пробками и заторами
В столице изменятся тарифы на парковку

«Движение на 17:15 — 9 баллов. Сейчас основные затруднения сосредоточены в центральной части города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно»

Приведены средние скорости автомобилей: на МКАД она составляет 28 км/ч, на ТТК — 16 км/ч, а на Садовом кольце — 15 км/ч.

Отмечается, что свободнее всего движение автобусов в сторону области на Ярославском (50 км/ч) и Волоколамском (56 км/ч) шоссе, а также на Кутузовском проспекте (57 км/ч).

Днем ранее пробки на дорогах Москвы также оценивалась в девять баллов. Движение транспорта было затруднено на вылетных магистралях из города, в ряде районов — на участках внешней и внутренней сторон МКАД. Кроме того, значительные затруднения в движении наблюдались на Бульварном, Садовом и Третьем транспортном кольцах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021