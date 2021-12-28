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Суд продлил арест полицейским по делу о побеге Мавриди

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Истринский суд продлил меру пресечения полицейским, задержанным после побега пяти человек из изолятора временного содержания (ИВС) в Подмосковье. Об этом 28 декабря сообщает пресс-служба суда.

За камерной стеной: кто помогал сбежавшим из изолятора в Истре
Почему «кормушка» в двери комнаты оказалась открытой на ночь, а камеры не работали

Так, бывший дежурный в ИВС Сергей Лавреньтев и его помощница Елизавета Бурдаковская проведут под арестом еще шесть месяцев. Бывшему врио начальника ИВС Андрею Старшинову суд продлил запрет определенных действий еще на полгода.

Пятеро заключенных сбежали из изолятора 6 августа. Среди них был и Александр Мавриди, подозреваемый в расправе над бизнесменом Владимиром Маруговым. Отмечалось, что примерно за неделю до побега Мавриди перевели в ИВС для проведения следственных действий. Его размещение там было незаконным и являлось халатностью должностных лиц.

Заключенные сбежали, отжав и скрутив замки с двери камеры. Предположительно, для этого они использовали гаечный ключ. Также сокамерники сорвали навесной замок на воротах. Возбуждено уголовное дело по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи».

11 августа двоих из пяти, совершивших побег из изолятора, — Дениса Грозаву и Ивана Цуркану — задержали. Они скрывались в подмосковном Подольске. Еще один участник побега — Николай Тетеря — сдался полиции 12 августа. Александра Бутнару задержали 18 августа.

Правоохранители задержали Мавриди 13 сентября. Сделать это удалось в том числе благодаря камерам видеонаблюдения и системе распознавания лиц. Он попытался оказать активное сопротивление правоохранителям, однако его обезвредили и отвезли на допрос.

14 сентября ему предъявили обвинение в побеге. Задержанный признался в содеянном и рассказал обстоятельства подготовки к побегу. Также, по его словам, он скрывался в заброшенных строениях в Москве и Московской области. При себе у Мавриди обнаружили $3 тыс., €1350, а также 70 тыс. рублей.

Двум бывшим сотрудникам ИВС в Истре предъявили обвинение в превышении должностных полномочий. Временно исполняющему обязанности начальника ИВС в Истре назначили запрет определенных действий.

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