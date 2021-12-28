Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в России

В России около 547 тыс. пациентов с COVID-19 проходят сейчас лечение, при этом в стационарах находятся порядка 126 тыс. человек. Об этом 28 декабря сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве РФ.

«Сегодня на лечении находятся в общей сложности 547 тыс. пациентов, цифра изменилась в меньшую сторону за последнюю неделю. <…> Хочу отметить, что в стационарах по-прежнему находится большое количество пациентов, сегодня это 126 тыс. человек. Из них 17 тыс. пациентов находятся в тяжелом состоянии под наблюдением в палатах интенсивной терапии», — сообщил он.

Также министр отметил, что для пациентов с COVID-19 в больницах страны зарезервировано 28% коечного фонда.

«Мы поддерживаем систему [здравоохранения] в состоянии повышенной готовности: 28% коек у нас [в больницах] по-прежнему находятся в резерве», — сказал Мурашко.

Кроме того, глава Минздрава рассказал, что от коронавируса привито 67% граждан старше 60 лет. Он подчеркнул, что «по данному направлению работу в регионах необходимо усиливать, потому что именно эта категория по-прежнему находится в группе риска».

Мурашко добавил, что за последнюю неделю вакцинацию прошло более 1,3 млн человек. Всего, по его словам, в России сейчас привито 78 млн граждан.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг отметки в 61,1%.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин 28 декабря заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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