МИД РФ заявил о намерении положить заслон расширению НАТО

Россия не станет больше мириться с расширением сил НАТО на восток и намерена положить этому заслон. Об этом 28 декабря заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Наше руководство неоднократно говорило, что мы больше не можем мириться с ситуацией, которая складывается в непосредственной близости от наших границ, мы не можем мириться с расширением НАТО. Мы будем этому не просто препятствовать, мы положим этому заслон», — сказал Рябков «Интерфаксу».

Комментируя появившиеся ранее публикации западных СМИ со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности Белого дома о том, что на предстоящих переговорах по гарантиям безопасности первоочередное внимание будет уделено контролю над вооружениями, а также будет рассмотрена ситуация на российско-украинской границе, дипломат подчеркнул, что Россия не поддерживает озвученную США «размытую и второстепенную» повестку дня переговоров.

«Мы с самого начала предполагали и предостерегали американцев от этого. Надо не придумывать некую безразмерную повестку дня, куда в собственных интересах укладывать тематику, давно отрабатывающуюся по другим каналам, а надо сосредоточиться исключительно на двух проектах документов, которые мы представили», — сказал замглавы МИД РФ.

Рябков отметил неприемлемость «распыления» тематики переговоров.

«Это сама по себе очень тяжелая задача, учитывая степень разногласий между нами и США, нами и НАТО по этим вопросам, поэтому разбавлять это всё, разводнять, каким-то образом всё это дело распылять — это не подход, который мы можем поддержать. Мы сделаем вывод в таком случае, что к серьезному разговору США не готовы. Мы призываем к переговорам, причем интенсивным и быстрым. Мы считаем, что вопрос не просто назрел, он перезрел», — подчеркнул замминистра.

Ранее в этот день агентство AFP со ссылкой на Белый дом сообщило, что российско-американские переговоры по ситуации на Украине и контролю над вооружениями состоятся 10 января.

До этого, 24 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ рассчитывает в январе получить от США конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности. При этом он подчеркнул, что США и европейские страны проводят недвусмысленные маневры и учения в непосредственной близости границ РФ, а это не может не вызывать озабоченности российской стороны.

Днем ранее Рябков рассказал о целях и задачах, которые стоят перед переговорщиками РФ на консультациях с США по гарантиям безопасности. Он заявил о необходимости положить конец продвижению НАТО на восток, а также исключить вступление Украины в альянс. По его словам, американская сторона знает о приоритетах России. В Москве подчеркивали, что ждут конкретных ответов по гарантиям безопасности, а не забалтывания по данным вопросам.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Из документов следует, что альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.