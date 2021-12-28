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Попова назвала доминирующий в России штамм коронавируса

Попова: в России остается доминирующим штамм коронавируса «Дельта»
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В настоящее время в России доминирует штамм коронавируса «Дельта». Об этом во вторник, 28 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.

По ее словам, этот вариант инфекции стал самым распространенным в мире и России за очень короткое время.

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«В Российскую Федерацию штамм «Дельта» попал с путешественниками, но не из Индии, а из курортных зон мира, где отдыхали наши граждане, и так же достаточно широко распространился», — уточнила главный санитарный врач РФ.

Ранее во вторник она допустила, что штамм COVID-19 «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. По словам главы Роспотребнадзора, штамм уже занимает доминирующие позиции в ряде стран и, вероятно, постепенно вытеснит вариант «Дельта».

Также она обратила внимание, что невакцинированные от инфекции тяжелее переносят коронавирус при штамме «Омикрон». По мнению Поповой, коронавирус продолжит мутировать, появятся его новые штаммы, а со временем инфекция станет сезонной.

Ранее во вторник стало известно, что более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, начало масштабной вакцинации стало самым значимым событием в 2021 году.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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