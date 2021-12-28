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Водитель фургона выстрелил мужчине в глаз из травматики на Дмитровском шоссе в Москве

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Водитель фургона ранил мужчину из травматического оружия на Дмитровском шоссе в Москве. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил источник в правоохранительных органах.

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«По предварительным данным, на Дмитровском шоссе, дом 165, корп. 1 водитель автомобиля «Газель» с надписью «Пломбир» выстрелил мужчине в глаз из травматического оружия», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Скорая помощь и полиция выехали на место происшествия. Информация о состоянии постаревшего и мотивах стрелявшего уточняется.

Ранее в этот день стрельба произошла в торговом центре «Принц Плаза» на юго-востоке Москвы. По словам очевидцев произошедшего, выстрелы слышались в ТЦ на Профсоюзной улице около 13:00 мск. Как выяснили прибывшие на место инцидента полицейские, в конфликте участвовали четверо мужчин.

Словесная перепалка переросла в потасовку, один из них достал травматический пистолет, но его оппоненты прострелили ему руку и плечо. С места инцидента они скрылись на белой Kia Rio, пишет «Москва 24».

Полиция ввела план «Перехват», проводится доследственная проверка. По информации «Известий», в перестрелке пострадал индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г.

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