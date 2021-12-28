Самолет МС-21 с иностранным крылом и двигателем получил сертификат типа

Российский среднемагистральный самолет МС-21 получил базовый сертификат типа. Об этом сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров на встрече с журналистами во вторник, 28 декабря.

«Самолет МС-21 получил сегодня базовый сертификат типа. Сертификационные полеты для расширения сертификата продолжатся и в следующем году, и в 2023-м, так как он будет расширяться вплоть до 2024 года», — сказал Мантуров.

В Минпроме уточнили, что базовый сертификат включает крыло из иностранных материалов и импортный двигатель.

Накануне сообщалось, что правительство России выделит дополнительно свыше 61 млрд рублей на проект среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Средства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях — от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с двигателями ПД-14.