Мишустин заявил о необходимости бесперебойной работы здравоохранения в праздники

Во время новогодних праздников система здравоохранения в РФ должна работать бесперебойно. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу.

«Во время новогодних праздников продолжим поддерживать повышенную готовность нашей системы здравоохранения, чтобы помощь пациентам по всей стране оказывалась бесперебойно», — сказал премьер-министр РФ.

Как отметил Мишустин, в новогодние праздники система здравоохранения будет находиться в режиме повышенной готовности. Он также указал, что каникулы — это возможность сделать прививку от коронавируса или пройти ревакцинацию.

«Конечно, январские выходные — это возможность отдохнуть и позаботиться о своем здоровье, пройти вакцинацию, а также сделать повторную прививку, если уже прошло полгода или больше после первой», — высказался глава кабмина.

Мишустин также указал, что симптомы коронавируса могут быть похожи на грипп или ОРВИ, поэтому важно обращаться к медикам при первых признаках недомогания.

Кроме того, на заседании президиума Координационного совета по коронавирусу было озвучено, что правительство выделит более 128,5 млрд рублей в первом полугодии 2022 года на выплаты медикам, работающим с COVID-19. Эти деньги будут направлены на выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорой помощи и сотрудникам стационарных социальных организаций.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова предположила, что штамм COVID-19 «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения.

Попова отметила, что Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм «Омикрон». Также она уточнила, что невакцинированные граждане тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон». По словам главы Роспотребнадзора, «Омикрон» уже занимает доминирующие позиции в ряде стран и, вероятно, постепенно вытеснит вариант «Дельта». При этом в России такой ситуации не наблюдается.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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