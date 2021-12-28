Минпромторг оценил возможный рост пошлин на ввоз иностранных самолетов

Для кода, применимого к узкофюзеляжным самолетам, аналогичным МС-21 и SSJ-100, ставка ввозной пошлины составит 12,5%. Об этом 28 декабря на встрече с журналистами сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, отвечая на вопрос «Известий», рассматривает ли его ведомство повышение пошлин на ввоз в РФ иностранных самолетов после вывода на отечественный рынок самолета МС-21.

Как напомнил министр, этот вопрос относится к компетенции Совета Евразийской экономической комиссии.

«На сегодняшний день отдельные виды гражданских пассажирских самолетов, ввозимых на таможенную территорию государств-членов ЕАЭС, освобождаются от ввозной таможенной пошлины. В частности, широкофюзеляжные освобождены по 31 декабря 2025 года (базовая ставка ввозной таможенной пошлины — 7,5%); узкофюзеляжные освобождены по 31 декабря 2023 года (базовая ставка ввозной таможенной пошлины — 12,5%)»,— отметил он.

По словам Мантурова, после истечения срока действия льготы пошлины вернутся к своим базовым ставкам, если не будет других решений.

«При этом да, логично сказать, что для кода, применимого к узкофюзеляжным самолетам, аналогичным МС-21 и SSJ-100, ставка составит 12,5%», — заключил он.

Накануне сообщалось, что правительство России выделит дополнительно свыше 61 млрд рублей на проект среднемагистрального узкофюзеляжного самолета МС-21. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин. Средства направят на выполнение опытно-конструкторских работ по проекту МС-21, а также импортозамещение комплектующих, производство и послепродажное обслуживание самолетов.

4 декабря Мантуров выразил надежду на то, что сертификация МС-21 будет завершена до конца текущего года.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Их выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет такое воздушное судно совершило в мае 2017 года. В декабре 2020 года МС-21-310 первый раз взлетел с двигателями ПД-14.