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Киев решил провести беседу с Netflix после скандала с образом украинки в сериале

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Украинское министерство культуры и информационной политики договорилось со стриминговым сервисом Netflix провести консультации после того, как в Киеве выразили недовольство из-за образа украинки в сериале «Эмили в Париже». Об этом во вторник, 28 декабря, сообщил порталу dev.ua глава ведомства Александр Ткаченко.

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Netflix прислал минкульту страны письмо, в котором сервис предложил провести переговоры в 2022 году, чтобы урегулировать разногласия, рассказал Ткаченко.

«Ответ Netflix на мое письмо <…> был очень дипломатичным. Спасибо им за реакцию. Однако на Украине зрители обеспокоены образом украинских женщин в кино», — сказал глава ведомства.

Ткаченко выразил надежду, что в дальнейшем компания будет учитывать пожелания украинских властей при съемках, в которых режиссер создает образы украинцев.

Ранее, 24 декабря, Ткаченко сообщил в Telegram-канале ведомства, что образ украинки в «Эмили в Париже» является «карикатурным» и «оскорбительным».

Возмущение выразили и украинские зрители в соцсетях. Резонанс вызвал образ героини по имени Петра, которая по сюжету становится подругой главной героини, но оказывается воровкой и нелегалкой.

Пользователи Сети, в частности, назвали авторов сериала глупыми, неразумными людьми, которые предпочитают использовать в кино клише и стереотипы о народах Восточной Европы.

Министр был обеспокоен тем, что создатели сериала думают, что украинцы, проживающие в Евросоюзе (ЕС), «воруют, хотят получать всё бесплатно и боятся депортации».

Американский сериал «Эмили в Париже», первый сезон которого вышел на экраны в октябре 2020 года, повествует о трудностях, с которыми сталкивается американка после переезда во Францию. В частности, девушка пытается найти кого-то, с кем можно поделиться своими переживаниями. Выходом из этой ситуации для Эмили становится создание блога в соцсети Instagram.

11 ноября сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) продлило запрет проката российской комедии «Ржевский против Наполеона», в которой ныне президент Украины Владимир Зеленский исполнил роль французского императора.

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