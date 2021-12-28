Избитого в Москве фигуриста Соловьева выписали из больницы

Пострадавший в результате избиения в одном из столичных караоке-клубов фигурист Дмитрий Соловьев выписан из больницы. Об этом 28 декабря сообщил на своем сайте «СтарХит» со ссылкой на близких спортсмена.

Фигуристу предстоит курс реабилитации. Ему надо будет беречь себя и дать организму время на максимальное восстановление, отметила представитель Соловьева Елена Болотова.

«Ему был необходим этот отдых, но, конечно, больничная койка — не лучшее место. Конечно, Дима уже рвется в бой, хочет вернуться на лед. Сейчас занимается со спортивным реабилитологом, будем смотреть, сможет ли он принимать участие в ледовых шоу — первое стоит в графике уже 30 декабря», — рассказала она.

По словам Болотовой, если врачи решат, то роль фигуриста в них будет проще: в его танцах будет меньше сложных трюков, поддержек и прыжков.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 32-летний Дмитрий Соловьев был избит ночью 21 декабря.

Спортсмен заступился за свою девушку — керлингистку Анну Сидорову. По словам девушки, ее подруга попросила у незнакомцев зажигалку, в ответ те начали ее оскорблять. Соловьев попытался заступиться, но словесная перепалка впоследствии переросла в драку.

В результате инцидента спортсмен получил различные травмы и был в больнице в среднетяжелом состоянии. После обследований у спортсмена диагностировали ушиб головного мозга средней тяжести.

Двоих хулигангов задержали в тот же день по горячим следам. Задержанные оказались студентами, приехавшими учиться в Москву из Читы. В отношении них составили административные протоколы, а затем возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Оба фигуранта арестованы.