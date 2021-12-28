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Грузовик с пьяным водителем врезался в отечественную легковушку в Барнауле

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В Барнауле пьяный водитель грузовика врезался в отечественный легковой автомобиль. Пострадал один человек, сообщает городская ГИБДД.

Авария произошла днем 28 декабря на улице Попова. Большегруз Volvo врезался в «Ладу Калина», когда та снизила скорость для поворота налево перед трамвайным переездом.

В отечественной легковушке находился только водитель, мужчина 1983 года рождения. Он получил различные травмы и был доставлен в горбольницу № 1, пишет altapress.ru.

По данным ГИБДД, у водителя грузовика наблюдались признаки опьянения. С ним в салоне также находилась пассажирка.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются. В отношении водителя большегруза «принимаются меры административного воздействия».

25 декабря автобус с пассажирами столкнулся с грузовым автомобилем, в результате пострадала пассажирка автобуса. Инцидент произошел на 94-м км трассы М-4 «Дон» в Подмосковье.

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