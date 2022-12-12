Закуски на Новый год 2023: что подходит к шампанскому, вину, коньяку и другим алкогольным напиткам

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн назвал картофельное пюре лучшей закуской к алкогольным напиткам. Об этом специалист заявил во вторник, 28 декабря, в ходе пресс-конференции «Стоп-лист на Новый год: советы ведущих врачей».

По словам Брюна, лучше всего закусывать алкоголь картофельным пюре, поскольку картошка является неким абсорбентом, благодаря которому алкоголь медленно всасывается в кровь, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметил, что в новогоднюю ночь лучше всего отдавать предпочтение некрепким алкогольным напиткам, например сухому белому вину, пишет «Москва 24». Этот напиток дает меньше всего отрицательных эффектов. Напомнил нарколог и общие правила употребления алкоголя: выпивать как можно меньше и выдерживать максимальные промежутки времени между бокалами.

Кроме того, Брюн посоветовал не смешивать алкоголь с газированными и сладкими напитками, потому что это чревато проблемами с поджелудочной железой.

«Не стоит запивать алкогольные напитки каким-то водами, лимонадами, морсами, чтобы избежать алкогольного удара на головной мозг», — призвал врач.

Он объяснил, что содержащийся в лимонадах углекислый газ только усиливает всасываемость алкоголя. Также он призвал не закусывать алкоголь сладостями, пишет НСН. Если в организме есть сладкое, то алкоголь перерабатывается медленнее и приводит к сложной интоксикации и похмелью, уточнило РИАМО.

Наряду с этим Брюн указал на опасность «повышения градуса», поскольку это чревато для здоровья. При этом состояние опьянения может ухудшаться из-за отсутствия движения, поэтому в праздники рекомендуется больше петь, танцевать, гулять, играть в снежки, сообщает «Федеральное агентство новостей».

25 декабря врач-гастроэнтеролог Юлия Мачнева рассказала, что чрезмерное употребление пищи и напитков на застолье в новогоднюю ночь может обернуться неприятными последствиями и даже госпитализацией, пишет RT. Она посоветовала ограничить употребление очень жирной пищи и обильной заправки салатов майонезом. Врач пояснила, что лучше заменить майонез на нежирную сметану и подавать салаты в небольших стеклянных стаканах или тарталетках, при этом порционно. Также она призвала полностью исключить сладкие газированные напитки.

Врач также призвала не пить алкоголь в больших количествах, поскольку он сильно повышает аппетит, и отказаться от десертов. После застолья лучше всего принять препарат из группы энтеросорбентов.

Ранее 28 декабря врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, как выбрать полезные новогодние десерты. К новогоднему столу подойдут орехи, различные ягоды, в том числе замороженные, а также обычные фрукты: киви, бананы, виноград, апельсины.