В Госдуме оценили слова главы МИД Германии о геостратегической роли СП-2

Газопровод «Северный поток – 2» выступает фактором геополитического давления со стороны Запада. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проект играет геостратегическую роль.

«Надо сказать, что глава МИД ФРГ своего мнения не меняла — она как была противницей СП-2, так и остается. Другое дело, что изменилась ее тональность. И если до того, как она заняла этот пост, ее позиция была тотальной, то сейчас она, скорее, осторожная, она выбирает слова, чтобы не высказать свои реальные мысли», — отметил он.

При этом депутат напомнил, что позиция правительства ФРГ в отношении «Северного потока – 2» в настоящее время весьма двойственная: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддерживает проект в то время, как свободные демократы (СвДП) и партия «Зеленых» являются противниками СП-2 и сотрудничества с РФ.

«Северный поток – 2» в нынешней ситуации выступает и как разменная монета, и как фактор геополитического давления, но только со стороны Запада. Ставятся ультиматумы по существу о том, что Россия должна выполнять те или иные западные условия, в частности, в отношении Украины. В противном случае СП-2 не будет запущен», — указал Никонов.

При этом российский политик подчеркнул, что СП-2 — это экономический проект, а его реализацией и Германия, и Европа в целом заинтересованы ничуть не меньше, чем РФ, поскольку европейским странам нужен природный газ в достаточном количестве и по приемлемой цене.

«Ясно, что сейчас Европа объективно заинтересована в увеличении поставок газа, которые возможны с запуском СП-2. Однако по причинам чисто политическим вопрос затягивается в разного рода процедурных лабиринтах Еврокомиссии и ЕС», — заключил депутат.

О том, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль, Бербок заявила ранее в этот день. Она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов указал на то, что вопрос о сроках сертификации СП-2 является политическим, а не техническим. Он также отметил, что прогноз на этот счет делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. При этом в конечном итоге, указал он, пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки «Северного потока — 2» Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России. Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. Поэтому он призвал власти страны не обострять споры вокруг СП-2.

В свою очередь депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» указал на то, что российский газ незаменим для энергобаланса ФРГ.

24 декабря эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока — 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.