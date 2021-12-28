Прямой эфир
Спорт
Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»
Общество
Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Мир
Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым
Мир
Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»
Мир
Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои
Сюжет:

В Госдуме оценили слова главы МИД Германии о геостратегической роли СП-2

Депутат ГД Никонов оценил слова главы МИД германии о геостратегической роли «Северного потока – 2»
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Газопровод «Северный поток – 2» выступает фактором геополитического давления со стороны Запада. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил «Думе ТВ» первый зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Вячеслав Никонов, комментируя слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что проект играет геостратегическую роль.

«Надо сказать, что глава МИД ФРГ своего мнения не меняла — она как была противницей СП-2, так и остается. Другое дело, что изменилась ее тональность. И если до того, как она заняла этот пост, ее позиция была тотальной, то сейчас она, скорее, осторожная, она выбирает слова, чтобы не высказать свои реальные мысли», — отметил он.

На этот газ: ждет ли Европу новый энергетический кризис
Эксперты прогнозируют рост цен на топливо и не исключают остановку промышленных предприятий

При этом депутат напомнил, что позиция правительства ФРГ в отношении «Северного потока – 2» в настоящее время весьма двойственная: Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) поддерживает проект в то время, как свободные демократы (СвДП) и партия «Зеленых» являются противниками СП-2 и сотрудничества с РФ.

«Северный поток – 2» в нынешней ситуации выступает и как разменная монета, и как фактор геополитического давления, но только со стороны Запада. Ставятся ультиматумы по существу о том, что Россия должна выполнять те или иные западные условия, в частности, в отношении Украины. В противном случае СП-2 не будет запущен», — указал Никонов.

При этом российский политик подчеркнул, что СП-2 — это экономический проект, а его реализацией и Германия, и Европа в целом заинтересованы ничуть не меньше, чем РФ, поскольку европейским странам нужен природный газ в достаточном количестве и по приемлемой цене.

«Ясно, что сейчас Европа объективно заинтересована в увеличении поставок газа, которые возможны с запуском СП-2. Однако по причинам чисто политическим вопрос затягивается в разного рода процедурных лабиринтах Еврокомиссии и ЕС», — заключил депутат.

О том, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль, Бербок заявила ранее в этот день. Она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов указал на то, что вопрос о сроках сертификации СП-2 является политическим, а не техническим. Он также отметил, что прогноз на этот счет делать сложно, при этом у ЕС нет четко выраженной позиции по судьбе проекта. При этом в конечном итоге, указал он, пострадает европейский потребитель, которому придется платить больше за российский газ и ждать дальнейшего развития событий.

Обозреватель издания Handelsblatt Юрген Флаугер в своей статье, опубликованной накануне, предположил, что в случае остановки «Северного потока — 2» Германии могут грозить перебои с электричеством из-за недостаточного объема поставок газа из России. Журналист подчеркнул, что РФ всегда была надежным поставщиком газа и выполняла свои обязательства даже в разгар холодной войны. Поэтому он призвал власти страны не обострять споры вокруг СП-2.

В свою очередь депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер в беседе с «Известиями» указал на то, что российский газ незаменим для энергобаланса ФРГ.

24 декабря эксперты рассказали, что вопрос ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2» расколол коалицию, сформировавшую новое правительство Германии, особенно на фоне нового кризиса на Украине.

22 декабря министр иностранных дел ФРГ рассказала о том, что они с Шольцем выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока — 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021