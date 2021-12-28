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Появилось видео с места стрельбы в больнице на Ставрополье

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Следственное управление Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю опубликовало видео из больницы Светлограда, где 28 декабря врач открыл стрельбу.

Как «Известия» сообщали ранее во вторник, врач пришел в медучреждление с целью выяснить отношения с супругой, которая также работает в больнице. Мужчина выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия.

Полицию вызвала одна из пациенток, так как увидела в руках у врача «Сайгу». По данным Росгвардии, мужчина был вооружен автоматом Калашникова. По словам очевидцев, врач не сопротивлялся полицейским при задержании, а также не угрожал пациентам. В результате инцидента никто не пострадал.

Позже стало известно, что 36-летний подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В ближайшее время в суд поступит ходатайство о мере пресечения. По данным следователей, причиной конфликта стало подозрение в измене.

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