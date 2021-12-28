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Цены на газ в Европе опустились ниже $1200 за тысячу кубометров

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В Европе цены фьючерсов на газ снижаются на 9% и находятся на уровне $1160 за 1 тыс. куб. м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE на вторник, 28 декабря.

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Стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF на дневной торговой сессии опустилась до $1135,7, передает RT.

Ранее, 23 декабря, стоимость газовых фьючерсов в Европе понизилась до $1732 за 1 тыс. куб. м. В то же время 20 декабря стоимость газовых фьючерсов побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс., но затем начала снижение.

В этот же день стало известно о приостановке транзита газа по трубопроводу Ямал–Европа в Германию на фоне отказа российской компании «Газпром» от бронирования мощностей прокачки по магистрали. Согласно данным германского газотранспортного оператора Gascade, позже в этот же день начались реверсные поставки газа по этому газопроводу из ФРГ в Польшу.

Холдинг уже восемь дней не бронирует мощности газопровода в связи с отсутствием европейских заявок.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович рассказал «Известиям», что «Газпром» не стал прокачивать газ по газопроводу из-за отсутствия заявок со стороны покупателей. Он отметил, что покупатели без долгосрочных контактов должны покупать газ по цене, близкой к стоимости на бирже, а последняя сейчас настолько высока, что никто не хочет приобретать по ней.

24 декабря вице-премьер РФ Александр Новак выразил мнение, что цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. По его словам, на это указывает баланс спроса и предложения.

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