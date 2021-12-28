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В торговом центре на юго-западе Москвы произошла стрельба

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Стрельба произошла в торговом центре «Принц Плаза» на юго-востоке Москвы. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили очевидцы произошедшего.

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По их словам, выстрелы слышались в ТЦ на Профсоюзной улице около 13:00. Как выяснили прибывшие на место инцидента полицейские, в конфликте участвовали четверо мужчин.

Словесная перепалка переросла в потасовку, один из них достал травматический пистолет, но его оппоненты прострелили ему руку и плечо. С места инцидента они скрылись на белой Kia Rio.

Полиция ввела план «Перехват», проводится доследственная проверка. По информации «Известий», в перестрелке пострадал индивидуальный предприниматель Магомед-Эмин Г.

Ранее во вторник инцидент со стрельбой произошел в Петровской районной больнице Светлограда на Ставрополье. 36-летний мужчина, врач этой же больницы, в состоянии алкогольного опьянения пришел в медучреждение с оружием и несколько раз выстрелил в коридоре.

Пострадавших не было, стрелявшего задержали полицейские. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело. Причиной инцидента следователи назвали ревность.

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