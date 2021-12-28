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Пермский край присоединился к проекту «Экосистема Города»

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Пермский край присоединился к проекту «Экосистема Города». В декабре было подписано соглашение между министерством спорта Пермского края, министерством по туризму и молодежной политике Пермского края, Роскультцентром и компанией «Культура потребления». Согласно договоренностям, финалисты всероссийского конкурса среди молодых архитекторов разработают проект спортивного комплекса «Комета», который до 2026 года будет реализован в микрорайоне Новые Ляды города Перми.

Организаторы приглашают молодых архитекторов и урбанистов в возрасте от 18 до 35 лет зарегистрироваться на платформе «Экосистема Города» — первой всероссийской платформе развития территорий, работающей с задачами федерального значения. Онлайн-заявку можно подать до 16 февраля 2022 года, участие бесплатное.

После подачи заявки молодые архитекторы становятся участниками настоящей лаборатории: в течение нескольких месяцев их ждет обучающий курс от лидеров креативной индустрии «Архитектура и урбанистика», работа с профессиональными наставниками-практиками, нетворкинг, обмен опытом и знаниями.

По итогу обучения будет отобрано 50 наиболее перспективных проектов, авторы которых примут участие в очных архитектурных воркшопах. Финалом станет защита перед жюри, в которое войдут эксперты, архитекторы и представители администрации регионов.

Пять лучших проектов будут воплощены в жизнь до 2026 года и станут частью новой комфортной городской среды в пяти регионах РФ, и один из них — Пермский край.

По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, инициативы молодых и активных людей имеют особое значение для будущего региона. «Пермский край — это территория развития молодежи. Мы заинтересованы, чтобы каждый школьник и студент мог проявить свои способности и таланты, а их лучшие проекты и инициативы были реализованы. Мнение молодежи ценно, так как сегодня именно она во многом определяет будущее Прикамья. Мы продолжим создавать условия, чтобы вам было комфортно жить и учиться в Пермском крае», — подчеркнул губернатор.

Проект предлагает эффективную модель новой урбанизации: с одной стороны, стремится повысить качество жизни горожан и создать современную городскую среду в регионах, с другой — открыть молодым специалистам новые возможности для реализации своих идей и раскрытия творческого потенциала.

Среди кураторов и экспертов проекта — Олег Шапиро, архитектор, сооснователь архитектурного бюро WOWHAUS, Екатерина Гольдберг, партнер архитектурной студии Orchestra design, Никита Токарев, директор архитектурной школы МАРШ, Петр Толпин архитектор, руководитель отдела развития и спецпроектов объединения «Манеж», CEO архитектурного бюро DD:A|D, Сергей Станкевич, архитектор, помощник губернатора Псковской области и др.

В настоящее время к проекту «Экосистема Города» также присоединились Липецкая, Тульская и Нижегородская области. В плане работы — подписание соглашений еще с одним регионом РФ. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

«Наш проект «Экосистема Города» дает участникам прекрасную возможность для профессионального роста и получения профильных заказов. Участие в создании проекта спортивного комплекса «Комета» — это не только колоссальный опыт для молодых специалистов, но и возможность для региона получить качественный проект, созданный совместной командой молодых и опытных архитекторов», — отметила руководитель Роскультцентра и директор фест-форума «Российская креативная неделя» Марина Абрамова.

«Спортивная инфраструктура переосмысляется нечасто, и работают в сфере ее проектирования специализированные команды архитекторов. Возможность подумать, в чем состоит современный пользовательский сценарий и дизайн-опыт, которые необходимы новому горожанину, — сложная и увлекательная задача для участников лаборатории», — рассказала СЕО компании «Культура потребления» Дария Женихова.

«В команде проекта «Экосистема Города» задействовано профессиональное сообщество с уникальным опытом в том или ином архитектурном направлении. За время развития в ФГБУ «Роскультцентр» направления «архитектура и урбанистика» мы разработали порядка 30 концептуальных архитектурных решений для различных регионов РФ. Мы работали с общественными пространствами, зданиями и даже объектами культурного наследия федерального значения», — отметила руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник отдела регионального развития Роскультцентра Ольга Шубникова.

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