Прямой эфир
Спорт
Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»
Общество
Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Мир
Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым
Мир
Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»
Мир
Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои

СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в Петровской районной больнице Светлограда на Ставрополье, подозревал супругу в романе с одним из врачей лечебного учреждения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря на сайте регионального управления Следственного комитета.

Хотели как лучше: фейки о скулшутинге подняли на уши россиян
Что делать родителям с сообщениями о готовящемся нападении на школу или вуз

36-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу с оружием.

«Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал», — отметили следователи.

Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В ближайшее время в суд поступит ходатайство о мере пресечения.

Как «Известия» сообщали ранее во вторник, конфликт в больнице устроил врач. Медик пытался выяснить отношения с супругой, которая также работает в больнице, и выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия.

Полицию вызвала одна из пациенток, так как увидела в руках у врача «Сайгу». По данным Росгвардии, мужчина был вооружен автоматом Калашникова. По словам очевидцев, врач не сопротивлялся полицейским при задержании, а также не угрожал пациентам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021