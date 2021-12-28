СК назвал причину стрельбы в больнице на Ставрополье

Мужчина, подозреваемый в стрельбе в Петровской районной больнице Светлограда на Ставрополье, подозревал супругу в романе с одним из врачей лечебного учреждения. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 декабря на сайте регионального управления Следственного комитета.

36-летний подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения пришел в больницу с оружием.

«Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. В результате преступных действий мужчины никто не пострадал», — отметили следователи.

Петровский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении стрелявшего по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

В ближайшее время в суд поступит ходатайство о мере пресечения.

Как «Известия» сообщали ранее во вторник, конфликт в больнице устроил врач. Медик пытался выяснить отношения с супругой, которая также работает в больнице, и выстрелил несколько раз из принесенного с собой оружия.

Полицию вызвала одна из пациенток, так как увидела в руках у врача «Сайгу». По данным Росгвардии, мужчина был вооружен автоматом Калашникова. По словам очевидцев, врач не сопротивлялся полицейским при задержании, а также не угрожал пациентам.