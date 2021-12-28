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Диетолог назвала снижающие уровень сахара в крови продукты

Диетолог Соломатина рассказала, какие продукты способствуют снижению уровня сахара в крови
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что понизить уровень сахара в крови помогут продукты, в которых содержится клетчатка, хром и белок.

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Как отметила врач в беседе с «Москвой 24» во вторник, 28 декабря, полезно есть овощи, богатые клетчаткой. Также она присутствует в необработанном рисе и крупах. Между тем лучше отказаться от каш быстрого приготовления.

«Клетчатка сдерживает сахар, не дает ему сразу усваиваться и выдает в кровь постепенно, то есть является, по сути, дозатором, поэтому организм энергичен, но без ярких гликемических всплесков», — пояснила Соломатина.

Диетолог добавила, что активность глюкозы также сдерживают и продукты с содержанием белка, пишет RT. Кроме того, полезна будет еда, где присутствует хром — морепродукты, печень и брокколи, уточняет сайт aif.ru.

Ранее 28 декабря врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала, как выбрать полезные новогодние десерты. Главное, по мнению специалиста, — это свести к минимуму процент потребляемого сахара. К новогоднему столу подойдут орехи, различные ягоды, в том числе замороженные, а также обычные фрукты: киви, бананы, виноград, апельсины.

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