Около 30 человек попали в больницы из-за холодов в Петербурге

В больницы Санкт-Петербурга с начала холодов госпитализировали с обморожениями почти 30 человек. Об этом телеканалу «78» рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

«С 1 декабря число поступивших в отделение скорой помощи с обморожениями — 27 человек», — говорится в сообщении пресс-службы медучреждения.

Как отмечает телеканал «78» со ссылкой на данные комитета по здравоохранению, в первую неделю декабря в больницы поступил 21 человек.

Утром 26 декабря столбик термометра в Северной столице опускался до –23,1 градусов. Это стало рекордным минимумом в этом году.