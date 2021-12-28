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Попова заявила о риске перегрузки системы здравоохранения из-за «Омикрона»

Попова: система здравоохранения может быть перегружена из-за штамма «Омикрон»
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Штамм COVID-19 «Омикрон» из-за своей высокой заразности может стать причиной перегрузки системы здравоохранения. Такое предположение 28 декабря сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Когда много в популяции такого вируса, то тогда встреча с ним более реальна. И вот это страшно в случае с «Омикроном». <…> Это может вызвать перегрузку [системы здравоохранения]», — указала она на встрече руководителей стран Содружества Независимых Государств.

Попова отметила, что Россия стала первой и единственной страной, изучившей в Южно-Африканской Республике штамм «Омикрон». Также она уточнила, что невакцинированные граждане тяжелее переносят инфекцию при штамме «Омикрон».

По словам главы Роспотребнадзора, «Омикрон» уже занимает доминирующие позиции в ряде стран и, вероятно, постепенно вытеснит вариант «Дельта». При этом в России такой ситуации не наблюдается.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%.

Также глава государства отметил высокую способность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» бороться со штаммом «Омикрон». По его словам, нейтрализующая эффективность препарата составляет порядка 90%.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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