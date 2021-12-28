Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России

Сильный снегопад и ветер ожидаются в среду, 29 декабря, в Белгородской, Брянской, Воронежской и Тамбовской областях. Об этом говорится в предупреждениях, опубликованных 28 декабря на сайтах МЧС этих регионов.

«29 декабря в Тамбовской, Воронежской, Белгородской областях сильный снег», — отметили на сайте Гидрометцентра.

Метели ожидаются также и в ряде других областей. Кроме того, в Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областях ожидаются умеренные снегопады.

27 декабря вице-губернатор Николай Жигулин, отвечающий в Севастополе за сферу ЖКХ и городского хозяйства, был снят с должности. Отставка произошла на фоне критики из-за плохой уборки города после снегопада.

23 декабря Черноморский флот выделил 10 машин повышенной проходимости и инженерную технику для борьбы с последствиями обильного снегопада в Севастополе. Днем ранее школьные автобусы не вышли на маршруты. Дети, которые добирались до учебных заведений таким способом, занимались дистанционно.

21 декабря сообщалось, что на Ангарском перевале в Крыму высота снежного покрова достигла 17 см, на Ай-Петри — 8 см. В Почтовом и Севастополе выпало 13 мм осадков.