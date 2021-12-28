Овечкин лидирует в голосовании по выбору капитанов на матч звезд НХЛ

Александр Овечкин может стать капитаном на матч звезд Национальной хоккейной лиги. Россиянин занимает первое место в голосовании болельщиков, передает телеканал «Известия». Видеть форварда «Вашингтона» капитаном хотят 30,4% фанатов. На втором месте — Коннор Макдэвид: за него 29,3% голосов. Матч звезд пройдет в Лас-Вегасе 4–5 февраля.

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