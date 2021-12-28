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Ученый предрек вытеснение в РФ «Дельты» штаммом «Омикрон» после Нового года

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Новый штамм коронавируса «Омикрон» в России после Нового года вытеснит «Дельту», как это произошло в Великобритании и США. Об этом во вторник, 28 декабря, «Известиям» сообщил микробиолог, завлабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов.

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По словам специалиста, на сегодняшний день в Великобритании и США более 70% новых случаев вызваны «Омикроном».

«И то, что эта волна распространилась за несколько недель, показывает, что «Омикрон» способен вытеснять и активно вытесняет «Дельту», которая была доминирующей с лета 2021 года. Нет никаких сомнений, что завозные случаи, а впоследствии и заражения от человека к человеку приведут в России к точно такому же сценарию. Этот процесс, к сожалению, остановить нельзя», — сказал Северинов.

Ранее в этот день из обновленных методологических рекомендаций Минздрава РФ стало известно, что «Омикрон» является самым заразным среди других вариантов инфекции.

25 декабря глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России зафиксированы «незавозные» случаи заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он отметил, что эффективность российской вакцины «Спутник V» против «Омикрона» немного снизилась, но при ревакцинации формируется надежная защита.

21 декабря министр здравоохранения рассказал, что для «Омикрон»-штамма коронавируса характерны першение в горле и лихорадка, что схоже с заболеванием гриппом. Он добавил, что об этом стало известно, после того как российские клиницисты изучили особенности новой мутации коронавируса.

Власти России призывают граждан вакцинироваться, для того чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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