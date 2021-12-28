Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»

Из-за быстрого распространения «Омикрон»-штамма коронавируса компания Apple продолжает закрывает свои магазины в США. Теперь двери торговых точек закрылись для посетителей Нью-Йорка и ряда других американских городов, сообщило Bloomberg во вторник, 28 декабря.

По данным агентства, заказанную онлайн-продукцию покупатели смогут получить, не заходя внутрь самих магазинов. Техническая поддержка и консультация Genius Bar временно не будет обслуживать клиентов.

Apple также закрывает магазины в Вашингтоне и Лос-Анджелесе. Не будут работать точки продаж в некоторых городах в штатах Техас, Огайо, Флорида и Джорджия. Ограничения в работе коснутся не только США, но и Европы — в частности, магазина в Лондоне.

«Мы регулярно следим за ситуацией и будем корректировать наши меры по охране здоровья и благополучия клиентов и сотрудников», — заявили в компании накануне.

Ранее, 23 декабря, сообщалось, что компания временно приостановит работу восьми магазинов в Канаде и США. Мера коснулась магазинов в Атланте, Хьюстоне, Майами, Монреале. По информации Bloomberg, Apple обычно закрывает торговую точку после инфицирования 10% работающих там сотрудников.

Власти США регулярно сообщают о сотнях тысяч заболевших коронавирусом в стране. 27 декабря было выявлено около 229 тыс. новых случаев, следует из данных статистического бюро Worldometer. Увеличение числа заболевших связывают с распространением «Омикрона». Впервые он был зафиксирован в ЮАР в ноябре, в ВОЗ полагают, что этот вариант COVID-19 понижает активность антител в организме.