СКР возбудил уголовное дело о хулиганстве после стрельбы в больнице Светлограда

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело в отношении открывшего стрельбу в больнице Светлограда (Ставропольский край). Об этом во вторник, 28 ноября, сообщили в управлении СК по региону.

Уголовное дело возбуждено по ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

По данным Следственного комитета, 36-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения пришел с оружием в Петровскую районную больницу, где его супруга работает медсестрой. Подозревая ее в служебном романе с одним из медиков, он открыл стрельбу из огнестрельного оружия в коридоре медучреждения.

Полицию вызвала одна из пациенток, так как увидела в руках у врача оружие. По словам очевидцев, врач не оказывал сопротивления полицейским при задержании, а также не угрожал пациентам.

Как написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram, во время происшествия мужчина с оружием заперся в одном из кабинетов и несколько раз выстрелил в стены и потолок.