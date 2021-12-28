Прямой эфир
Спорт
Экс-вратарь сборной России по футболу Габулов стал гендиректором «Химок»
Общество
Сильный снегопад пройдет 29 декабря в регионах Центральной России
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России превысил 61%
Мир
Путин во время саммита СНГ отдельно встретился с лидером Казахстана Токаевым
Мир
Apple продолжает закрывать магазины в США из-за штамма «Омикрон»
Мир
Минск сообщил о провокациях в отношении пограничников
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои

МВД: с 1 января мигрантов смогут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 января иностранцы за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-центре МВД РФ.

Кадровый запрос: власти не поддержали отказ от мигрантов на стройке
Почему переход на российскую рабочую силу может привести к росту стоимости жилья до 40%

«С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника», — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, разрешавшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

«В этой связи МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел», — заявили в пресс-центре.

Уточняется, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ, а граждане государств — членов Евразийского экономического союза могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.

Подчеркивается, что работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, можно оформить с ними трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД РФ. При этом тем, кто не имеет разрешения на привлечение иностранных работников, необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию.

Ранее в тот же день сообщалось, что с 2020 года разрешительные документы для законной трудовой деятельности в России получили более 7 млн иностранцев. Вместе с тем в информационных системах МВД России имеются сведения о значительном количестве иностранных граждан, находящихся в стране в нарушение установленного режима пребывания.

До этого, 15 декабря, стало известно, что в Москве около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021