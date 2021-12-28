МВД: с 1 января мигрантов смогут выдворять из РФ за незаконную трудовую деятельность

С 1 января иностранцы за незаконную трудовую деятельность могут быть выдворены из России, а работодатели за привлечение таких работников — оштрафованы на сумму до 800 тыс. рублей за каждого человека. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«С 1 января <...> за незаконное осуществление трудовой деятельности помимо штрафных санкций (до 5 тыс. рублей) к иностранцам могут быть приняты меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд. Работодатели за незаконное привлечение иностранных граждан к трудовой деятельности могут быть подвергнуты штрафным санкциям (до 800 тыс. рублей) за каждого такого работника», — говорится в сообщении.

В МВД также отметили, что 31 декабря заканчиваются введенные президентом России временные меры, разрешавшие иностранцам урегулировать свой правовой статус в целях законного осуществления трудовой деятельности без выезда из страны.

«В этой связи МВД России настоятельно рекомендует до 31 декабря 2021 года иностранным гражданам, не имеющим документов для работы в России, безотлагательно обратиться в органы внутренних дел», — заявили в пресс-центре.

Уточняется, что граждане Азербайджана, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ, а граждане государств — членов Евразийского экономического союза могут заключать трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.

Подчеркивается, что работодателям, привлекающим иностранных граждан для выполнения работ или оказания услуг, можно оформить с ними трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить территориальные органы МВД РФ. При этом тем, кто не имеет разрешения на привлечение иностранных работников, необходимо обратиться за получением разрешений на работу иностранным гражданам независимо от цели их въезда в Россию.

Ранее в тот же день сообщалось, что с 2020 года разрешительные документы для законной трудовой деятельности в России получили более 7 млн иностранцев. Вместе с тем в информационных системах МВД России имеются сведения о значительном количестве иностранных граждан, находящихся в стране в нарушение установленного режима пребывания.

До этого, 15 декабря, стало известно, что в Москве около 400 мигрантам запретили въезд в Россию на 40 лет из-за участия в драках.