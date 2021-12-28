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Постпред России ответил на вопрос о сроках сертификации СП-2

Постпред России Чижов: не стоит прогнозировать сроки сертификации «Северного потока — 2»
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Вопрос о сроках сертификации газопровода «Северный поток 2» (СП-2) является политическим, поэтому сложно прогнозировать окончание процедуры. Об этом 28 декабря заявил постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

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«Прогноз по срокам я вам не дам. Я считаю, что вопрос о сроках сертификации — то прежде всего политический вопрос, никакой он не технический, не юридический», — сказал он в ходе брифинга в МИА «Россия сегодня».

По словам постпреда, на сегодняшний момент четко выраженной позиции Евросоюза по данному вопросу нет. При этом для российской стороны сроки сертификации СП-2 не принципиальны.

«Для нас сроки сертификации принципиального значения не имеют, потому что «Газпром» имеет ресурсы, во-первых, самого газа, имеет возможности его прокачки по существующему газопроводу. Другое дело, что при этой прокачке, то есть через территорию Украины главным образом, он будет стоить дороже и надежность этой прокачки будет ниже, но тем не менее такая возможность есть», — указал Чижов.

Ранее в этот день глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» играет геостратегическую роль. В то же время она подчеркнула, что для нее СП-2 больше, чем просто частный экономический проект, как его ранее назвал новый канцлер ФРГ Олаф Шольц.

23 декабря глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина делает всё, чтобы над проектом СП-2 постоянно висела угроза санкций. По его словам, заслугой Киева является то, что газопровод на данный момент не введен в эксплуатацию. Кроме того, глава компании заявил о вероятности того, что газопровод вообще не будет введен в эксплуатацию.

В свою очередь зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев в беседе с «Известиями» отметил, что работа по запуску ведется в плановом режиме. При этом он подчеркнул, что позиция руководства «Нафтогаза» вполне предсказуема, поскольку таким образом они пытаются привлечь к себе внимание и подчеркнуть свою значимость в роли участника комиссии по сертификации.

16 ноября регулятор Германии приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Продолжить процедуру можно тогда, когда в ФРГ создадут дочернюю компанию для германской части трубопровода. В компании пообещали учредить такую «дочку» в Германии, чтобы обеспечить соответствие правилам и нормативным требованиям.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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