На Украине возбудили дело в отношении экс-замглавы МВД

Государственное бюро расследований возбудило дело в отношении экс-замглавы министерства внутренних дел Украины Александра Гогилашвили, ранее попавшего в скандал на блокпосту в Донбассе, по статье «Служебный подлог». Об этом 28 декабря на своей странице в Facebook написал депутат Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

«Экс-замминистра внутренних дел Александр Гогилашвили будет нести ответственность как за свое безнравственное поведение, так и за возможное нарушение закона!» — уточнил он.

По информации Разумкова, досудебное расследование началось по инициативе межфракционного объединения «Разумная политика». Также идет досудебное расследование по факту возможного превышения Гогилашвили служебных полномочий при пересечении блокпоста в Донецкой области.

Как уточнил депутат, офис генпрокурора приобщил к соответствующему уголовному делу депутатское обращение о возможном сопротивлении Гогилашвили работникам правоохранительных органов. К своему посту Разумков опубликовал несколько фотографий ответов госорганов Украины на обращения депутатов.

13 декабря правительство уволило устроившего скандал у блокпоста в Донбассе Александра Гогилашвили.

Инцидент с участием экс-чиновника у блокпоста в Донбассе произошел 10 декабря. Поводом для конфликта послужила просьба сотрудников полиции остановить машину замминистра. Несмотря на это, автомобиль проехал еще несколько метров, после чего Гогилашвили вышел из транспортного средства, начал угрожать полицейским и оскорблять их.

После скандала Гогилашвили извинился «за излишнюю эмоциональность» на блокпосте в Донецкой области и заявил о намерении способствовать расследованию инцидента.