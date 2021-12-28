Инфекционист оценил вероятность сезонности COVID-19

Делать прогнозы по поводу сезонности коронавирусной инфекции трудно, на данный момент есть только предпосылки. Об этом во вторник, 28 декабря, «Известиям» заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова на неформальном саммите СНГ сказала, что коронавирус будет мутировать и появятся его новые штаммы, а со временем инфекция станет сезонным заболеванием. Ни один вирус не останавливается в развитии, напомнила специалист. Штамм «Омикрон» не станет финальным вариантом, подчеркнула она.

Тимаков, в свою очередь, выразил сомнения в том, что COVID-19 сейчас становится сезонной инфекцией.

«У нас летом был не сезон, а коронавирусная инфекция росла. Сейчас в других странах не сезон, а «Омикрон» вызывает заболеваемость <...> Пока что у него есть такие предпосылки, есть варианты, что он становится сезонным. Но этого мы наверняка пока что не знаем», — уточнил он.

Как пояснил инфекционист, если вирус становится сезонным, это означает, что можно заранее прогнозировать его подъем заболеваемости, а значит, заранее принять меры по вакцинации или ревакцинации.

Ранее во вторник стало известно, что более 78 млн россиян прошли вакцинацию первым компонентом препарата от коронавируса. Как отметил глава Минздрава Михаил Мурашко, начало массовой вакцинации стало самым значимым событием в 2021 году.

Как написал 27 декабря в колонке для «Известий» генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, мировое сообщество может положить конец пандемии COVID в 2022 году. Он подчеркнул необходимость того, чтобы все страны, работая сообща, к середине 2022 года достигли глобальной цели — вакцинации 70% населения мира.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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