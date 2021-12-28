Московская и узбекская биржи запустили проект для торговли фьючерсами

Московская и узбекская биржи запустили совместный проект. Площадки двух стран будут торговать фьючерсами на сжиженный газ и цемент. Для расчета цен используют технологии российской биржи, сообщает телеканал «Известия». Для начала запущены тестовые торги на московской площадке. Участникам доступны контракты с двумя сроками исполнения — в январе и феврале 2022 года. За первые дни торгов их объем составил 115 контрактов, заключили 36 сделок.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.