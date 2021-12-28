Республика Крым получит 12 млрд рублей на ремонт и содержание дорог

Республика Крым в 2022 году получит 12 млрд рублей на ремонт, строительство, содержание и обслуживание автодорог. Об этом глава Крыма Сергей Аксенов заявил на итоговой пресс-конференции 28 декабря.

«У нас подтверждено 12 млрд рублей на дороги: 8 млрд — на строительство, капитальный ремонт и ремонт, 4 млрд — на содержание и обслуживание нашей дорожной сети», — рассказал глава региона, отвечая на вопрос ИА «Крыминформ».

Такую же сумму Крым сможет получить по итогам первого полугодия 2022-го, если успеет освоить уже выделенные средства. Начать дорожный ремонт планируется с середины января.

В 2021 году республика получила на дороги 27 млрд рублей.

Ранее стало известно, что в 2022 году в Крыму планируют завершить строительство объездной дороги Симферополя на участке Дубки — Левадки. Строительство участка началось в феврале 2017 года. Стоимость контракта составила 6,14 млрд рублей. Объект в эксплуатацию так и не сдали, однако в феврале 2019-го по нему открыли движение.