В Porsche рассказали о новинках для российского рынка
Немецкая компания Porsche рассказала о новинках, которые появятся на российском рынке в 2022 году.
Как сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу «Порше Руссланд», весной в продажу поступит эксклюзивный вариант модели Panamera под названием Platinum Edition, который отличается деталями, окрашенными в платиновый цвет с шелковистым блеском, и расширенной базовой комплектацией.
Кроме того, весной 2022 года у дилеров марки появятся новый вариант электрического спортивного автомобиля Taycan в версии GTS, а также модель Taycan GTS Sport Turismo.
Также в 2022 году на российском рынке начнутся продажи обновленного кроссовера Porsche Macan и спортивной версии кроссовера Cayenne Turbo GT.
30 июня сообщалось, что Porsche выпустила новую модификацию кроссовера Cayenne, которая получила приставку Turbo GT в названии.
Автомобиль получил четырехлитровый бензиновый двигатель мощностью 640 л.с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач Tiptronic и систему полного привода.