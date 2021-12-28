В Тобольске оштрафовали избившего школьника фельдшера

Суд в Тобольске оштрафовал фельдшера одной из школ города на 5 тыс. рублей по обвинению в побоях и других насильственных действиях в отношении 12-летнего школьника, который отказался сдать тест на туберкулез из-за медотвода. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области в Telegram.

Суд признал медработницу виновной в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей в пользу государства, отмечает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как рассказала в суде мать потерпевшего, у ее сына имеется медотвод от прививок, потому она написала отказ от «скинтеста», пишет REGNUM. Несмотря на это, школьный фельдшер пыталась силой завести ребенка в медкабинет, даже привлекла для этого двух старшеклассников, чем причинила боль и страдания школьнику.

Медработник сама тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет. Мальчику удалось вырваться, он убежал домой, отмечает телеканал «360». Узнав об инциденте, мать обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что у ребенка были выявлены телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине. Отмечается, что они не причинили вред здоровью ребенка, пишет НСН.

Фельдшер в суде свою вину не признала, извинения не принесла.

В конце октября в Волгоградской области пациентка угрожала врачу убийством из-за нежелания стоять в очереди. 36-летняя пациентка пришла на прием к 50-летнему терапевту и, не желая ждать своей очереди, принялась нецензурно ругаться. Врач сделал женщине замечание, а та в ответ вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать медику.