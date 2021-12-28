Прямой эфир
Мир
Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2
Общество
В России за год зафиксировали рекорд по числу опасных погодных явлений
Общество
Более 7 млн мигрантов получили разрешение на пребывание в РФ с 2020 года
Мир
В Литве призвали НАТО отвергнуть требования России и выдвинуть свои
Новости компаний
Россияне смогут дарить акции и ценные бумаги
Общество
С января иностранцев смогут выдворить из России за незаконную трудовую деятельность
Общество
В Крыму приостановили требование о COVID-сертификатах при посещении общественных мест
Интернет
Россияне смогут оформить выплату по уходу за нетрудоспособным онлайн
Спорт
В России задумались о подаче заявки на проведение Олимпиады-2036
Мир
В бундестаге заявили о незаменимости газа из России для энергобаланса ФРГ

В Тобольске оштрафовали избившего школьника фельдшера

В Тобольске оштрафовали фельдшера, которая избила школьника за отказ от укола
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Тобольске оштрафовал фельдшера одной из школ города на 5 тыс. рублей по обвинению в побоях и других насильственных действиях в отношении 12-летнего школьника, который отказался сдать тест на туберкулез из-за медотвода. Об этом во вторник, 28 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области в Telegram.

Шаг в право: зачем вакцинацию от COVID-19 включили в календарь прививок
Связан ли приказ Минздрава с обязательной иммунизацией

Суд признал медработницу виновной в нанесении побоев или совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль. Ей назначили наказание в виде штрафа в размере 5000 рублей в пользу государства, отмечает Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел в октябре 2021 года. Как рассказала в суде мать потерпевшего, у ее сына имеется медотвод от прививок, потому она написала отказ от «скинтеста», пишет REGNUM. Несмотря на это, школьный фельдшер пыталась силой завести ребенка в медкабинет, даже привлекла для этого двух старшеклассников, чем причинила боль и страдания школьнику.

Медработник сама тоже применяла силу, заталкивая ученика в кабинет. Мальчику удалось вырваться, он убежал домой, отмечает телеканал «360». Узнав об инциденте, мать обратилась в полицию, был составлен протокол об административном правонарушении.

В заключении судебно-медицинской экспертизы говорится, что у ребенка были выявлены телесные повреждения: кровоподтеки на лбу, левой голени, на спине. Отмечается, что они не причинили вред здоровью ребенка, пишет НСН.

Фельдшер в суде свою вину не признала, извинения не принесла.

В конце октября в Волгоградской области пациентка угрожала врачу убийством из-за нежелания стоять в очереди. 36-летняя пациентка пришла на прием к 50-летнему терапевту и, не желая ждать своей очереди, принялась нецензурно ругаться. Врач сделал женщине замечание, а та в ответ вытащила из сумки предмет, похожий на пистолет, и стала угрожать медику.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021