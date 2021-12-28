Систему «Безопасный город» запустили в Боровском районе Калужской области
На территории Боровского района Калужской области запустили в работу систему «Безопасный город». Об этом сообщает районный информационный центр.
Система объединила камеры видеонаблюдения Боровска, города Балабаново, населенных пунктов Кривское и Ворсино. На сегодняшний день она насчитывает 20 камер, уточняет газета «Весть».
Особенностью «Безопасного города» называют высокое качество изображения с камер, а также возможность подключения к программам распознавания лиц и номеров транспортных средств.
Глава районной администрации Николай Калиничев отмечает, что введение системы направлено в первую очередь на обеспечение безопасности населения. Также он выразил надежду на то, что уже через год число камер в системе «Безопасный город» вырастет в разы.