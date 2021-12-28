Немецкий дипломат выступил за введение санкций против СП-2

Западные санкции против России должны затронуть газопровод «Северный поток – 2» (СП-2) в случае агрессии РФ против Украины. Об этом во вторник, 28 декабря, заявил немецкий дипломат, постоянный представитель ФРГ в Организации Объединенных Наций Кристоф Хойсген.

«Германия, Европа и США должны занять общую ясную позицию против России <…> газопровод «Северный поток – 2» и исключение России из международной платежной системы Swift также должны быть включены в обсуждение возможных санкций. Требуется четкий и жесткий ответ», — заявил Хойсген в интервью медиагруппе RND.

Он отметил, что мягкая реакция западного сообщества на действия России в отношении Украины может быть проинтерпретирована Москвой как слабость.

Ранее в этот день директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский заявил, что Москва не видит смысла в санкциях США против «Северного потока – 2», учитывая то, что газопровод уже построен. Он добавил, что Россия заинтересована в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества с Европой в энергетической сфере.

27 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не верит в реализацию сценариев, при которых против страны введут небывалые санкции. Вместе с тем Лавров обратил внимание на то, что Россия не намерена унижаться и просить Запад о снятии незаконных односторонних санкций. Он также выразил надежду на благоразумие западных политиков.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину,задействовав «до 175 тыс. военных».

Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.