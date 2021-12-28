Еще 40 млн рублей выделят на ремонт школы № 1 в Мурманске
В Мурманске выделят дополнительные 40 млн рублей на ремонт школы № 1. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Средства предназначены на замену перекрытий, перегородок, ремонт напольного покрытия. Также рабочим предстоит отремонтировать и усилить лестничные марши и площадки, установить двери.
С подрядчиком были заключены шесть контрактов. Их общая стоимость составила 41,19 млн рублей, пишет ИА «Би-порт».
Дефекты перекрытий были выявлены при проведении других ремонтных работ. В связи с этим сроки завершения были увеличены. Теперь закончить ремонт планируется к 29 апреля 2022 года.