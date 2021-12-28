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«Мегафон» запустил продажу смартфонов по подписке

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Компания «Мегафон» запустила программу подписки на смартфоны. Нововведение позволяет абонентам регулярно обновлять гаджеты со скидкой до 30% от их стоимости. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» во вторник, 28 декабря.

Пилотный проект запущен в розничной сети оператора в Москве, в начале следующего года его планируют расширить на все регионы страны.

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Подписку можно оформить на устройства любого бренда, в том числе и на флагманские модели Apple, Samsung и Xiaomi. Оплата за смартфон будет списываться с мобильного счета клиента ежемесячно вместе с абонентской платой за услуги связи. Через 12 месяцев, когда общая сумма выплат составит 70%, имеющийся смартфон можно будет сдать в trade-in и оформить подписку на любой другой гаджет, представленный в салонах связи компании.

Генеральный директор «Мегафон Ритейл» Владимир Скурихин отметил, что такая схема торговли успешно зарекомендовала себя во многих странах.

«Разрабатывая новый сервис, мы учитывали потребности наших абонентов, которые при покупке гаджетов всё чаще пользуются рассрочкой и trade-in. Например, в III квартале 2021 года спрос на услугу обмена старых устройств на новые вырос на 80%, а рассрочка на один год стала самым популярным способом оплаты с использованием кредитных инструментов — 55% новых iPhone в розничной сети «Мегафона» было продано именно на таких условиях», — рассказал он.

Предложение, по его словам, рассчитано на абонентов, которые хотят пользоваться самыми актуальными смартфонами на выгодных условиях.

Для участия в программе абоненту необходимо подключить один из тарифов линейки #БезПереплат на период подписки.

В середине декабря «Мегафон» предложил новый формат оплаты покупок в салонах связи: клиенты получили возможность расплачиваться за товары, стоимость которых не превышает 30 тыс. рублей, частями, без процентов и оформления кредитного договора. В компании отмечали, что пилотный проект стартовал в 10 регионах России, в том числе в Москве и области. В следующем году планируется сделать услугу доступной во всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом.

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