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Попова заявила о контроле над всеми природными очагами чумы в России

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Все природные очаги чумы в России находятся под контролем. Об этом 28 декабря на неформальном саммите СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«За последние 10 лет при поддержке РФ реализованы 19 программ содействия стран содружества. И среди них — программы ликвидации кори, борьба с угрозой распространения чумы из трансграничных очагов, противодействие полимиелиту, укрепление лабораторной сети, включая и мобильные лаборатории», — отметила она.

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Россия выделила за 10 лет на эти цели более 18 млрд рублей, сказала Попова.

«На территории стан СНГ — 45 природных очагов чумы. Благодаря совместной программе, которая финансируется РФ и созданной по вашему, Владимир Владимирович (Путин, президент России. — «Известия»), поручению, удалось в последние 4 года обеспечивать полное благополучие по чуме во всех наших странах, несмотря на ежегодную регистрируемую чуму в странах, близких к нашим границам: Монголия — 8 случаев, в Китае — 10, в США — 9 случаев, из них почти половина летальных», — продолжила главный санитарный врач РФ.

По словам главы Роспотребнадзора, в мире чума представляет большую угрозу, но с 2017 года в странах СНГ ни одного случая не отмечено.

В октябре доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, оценивая риски распространения чумы в России, отметил, что болезнь относится к инфекциям, которыми человек может заразиться от животных. По его словам, если климат изменится и станет более благоприятным для больных грызунов, то это негативно повлияет на возможность инфицирования человека.

Тогда же Попова заявила об увеличении количества случаев чумы в мире. Она связала это с изменением климата и воздействием человека на природу.

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