Около 35 т краба выловили в Мурманской области в 2021 году
В Мурманской области с начала открытия любительского краболовства в 2021 году выловили около 35 т продукции. Об этом вице-губернатор Ольга Кузнецова сообщила на пресс-конференции, посвященной итогам работы областного правительства в 2021 году.
«Это меньше половины, но потенциал есть. Мы запустили специальный туристический грант с приоритетным фактором выдачи — предоставление услуг по крабовому сафари. И у нас уже есть один победитель», — цитирует Кузнецову ИА «Би-порт».
Всего на территории Мурманской области организовано пять участков для добычи краба. На каждом из них можно выловить до 20 т продукции.
Сезон любительского краболовства открылся в Заполярье 16 августа. Сообщалось, что минимальная стоимость путевки на вылов составляет 800–1000 рублей за один экземпляр краба, для льготных категорий граждан — от 400 рублей.