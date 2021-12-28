Соглашение о минимальной зарплате на 2022 год подписали в Томской области
В Томской области утвердили размер минимальной заработной платы на 2022 год. В Томске сумма составит более 18 тыс. рублей, в городе Стрежевой — 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник, 28 декабря, соглашение о заработной плате подписал губернатор Сергей Жвачкин, председатель Федерации профсоюзных организаций региона Петр Брекотнин, президенты Торгово-промышленной палаты, Ассоциации пищевиков, Союза строителей, Союза лесопромышленников и объединений работодателей.
«Мы договорились с профсоюзами и работодателями, что в 2022 году минимальная заработная плата в нашей области вырастет почти до 14 тыс. рублей», — цитирует губернатора РИА «Томск».
Глава региона подчеркнул, что руководителя всех организаций добавят к минимальной сумме все положенные районные коэффициенты и северные надбавки, а также оплату сверхурочных, работы в ночное время, в выходные и праздничные дни.
Так, в Томске размер минимальной зарплаты превысит 18 тыс. рублей, а в городе Стрежевой (самая северная точка региона. — Ред.) — 30 тыс. рублей. В бюджетной сфере повышение затронет более 24 тыс. человек.
Ранее в декабре «Известиям» сообщили в Росстате, что зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ) или ниже получают 2,5% работников, или почти 690 тыс. человек, занятых на крупных и средних предприятиях.
В 2021 году МРОТ составляет 12 792 рубля. Согласно Трудовому кодексу, зарплата сотрудника за месяц, в котором он отработал полную норму рабочего времени и выполнил свои обязанности, не может быть меньше этого показателя. Регионы вправе устанавливать свои МРОТ, но они должны быть не меньше федерального.