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Глава ПСБ выступил на заседании бюро Союза машиностроителей России

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Глава Промсвязьбанка (ПСБ) Петр Фрадков выступил с ключевым докладом на расширенном заседании бюро Союза машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», состоявшемся накануне 27 декабря.

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В ходе выступления топ-менеджер рассказал об итогах работы Экспертного совета по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК в 2021 году.

«В течение всего года Экспертный совет вел кропотливую работу по систематизации и выработке решений проблемных вопросов, направленных на развитие отрасли. Нам удалось выстроить конструктивное взаимодействие с крупнейшими предприятиями и холдингами, государственными ведомствами, экспертами», — рассказал Фрадков.

Результатом этой работы, по его словам, стали адресные инициативы по повышению финансовой устойчивости организаций, которые поддержали все участники рынка. Он отметил, что на рассмотрение Экспертного совета поступило 146 предложений, 38 из них находятся в высокой степени готовности

Фрадков добавил, что Экспертный совет в своей деятельности намерен опираться на опыт и поддержку бюро Центрального совета Союза машиностроителей России, комитета Государственной думы по промышленности и торговле, комиссии Государственного совета РФ по направлению «Промышленность», правительства РФ и профильных федеральных органов исполнительной власти

«Мы с коллегами по Экспертному совету в первую очередь нацелены на создание максимально взвешенных, оптимальных для всех участников рынка решений. Наша общая цель — соблюдение интересов государства, обеспечение стабильной работы всей отрасли, успешное выполнение ГОЗ. Очевидна значимость этой деятельности и ее широкие рамки. Вместе мы выполним поставленные перед нами задачи», — резюмировал глава ПСБ.

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