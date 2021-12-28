Набиуллина заявила о прохождении пика роста цен на недвижимость в России
Пик роста цен на недвижимость в России позади. Об этом 28 декабря сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Бежать спешить брать сейчас ипотечный кредит не стоит, нужно смотреть, какие условия у каждой семьи. И потом надо понимать, что ставки по ипотеке могут немного вырасти. У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость, и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами», — заявила она в эфире телеканала «Россия 24».
Она призвала не поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, внимательно наблюдать за ситуацией на рынке.
Ранее, 17 декабря, сообщалось, что в третьем квартале 2021 года 1 кв. м студий в новостройках России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года подорожал на 45%, до 141,7 тыс. рублей.
В однокомнатной квартире средняя цена за «квадрат» увеличилась на 39% — до 124,8 тыс. рублей. Во вторичном сегменте средняя стоимость «квадрата» в студии в третьем квартале 2021 года составила 132 тыс. (+40%). Цены на однокомнатные квартиры при этом увеличились на 35% — до 81,4 тыс. рублей.